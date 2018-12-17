Порошенко объявил "деколонизацию Украины"

Украинский президент Петр Порошенко назвал произошедшее 15 декабря объединение раскольников "деколонизацией Украины". Об этом он сказал на большой пресс-конференции.

Порошенко заявил, что "мы создаем украинскую церковь", признав прямое вмешательство государства, т.е. антиконституционный характер процесса, а также многозначительно пригрозил, что "ей есть куда расширяться", видимо намекнув на захват храмов у канонической УПЦ.

При этом Порошенко не постеснялся выступить в роли церковного арбитра, заверив, что "все отвечает канонам".

Характерно, что ежегодная пресс-конференция проводилась на следующий день после объединения раскольников. Порошенко с самого начала проговорил на эту тему около 10 минут, а в целом более половины времени, хотя по смыслу мероприятия должен был подводить итоги своей годовой работы.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 15 декабря собрание украинских раскольников создало объединенную "церковь" во главе с Сергеем Думенко ("Епифанием"). Ему и вручит 6 января свой "томос об автокефалии" присоединившийся к расколу Константинопольский патриарх Варфоломей.