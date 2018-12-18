Новый лидер украинского раскола пообещал перейти на латинский календарь и не захватывать храмы УПЦ

Лидер "объединенной церкви" украинских раскольников Сергей Думенко ("Епифаний") пообещал, что новая организация не станет захватывать храмы канонической УПЦ, но будет их "принимать" к себе. Об этом он сказал в эфире канала ICTV.

"Никакого захвата храмов Московского патриархата со стороны "единой церкви" не будет. Те приходы, которые проявят желание, добровольно захотят стать частью той "единой украинской церкви", должны быть приняты", - сказал он.

При этом, как сообщало Накануне.RU, уход в раскол бывшего винницкого митрополита Симеона Шостацкого сопровождался как раз захватом кафедрального собора Винницы с имитацией соответствующего "решения общины".

Думенко заявил, что приходов УПЦ, якобы желающих перейти к ним, много.

Также он анонсировал постепенный переход на григорианский календарь, принятый в католической и протестантских "церквях". Думенко намерен проводить для этого разъяснительную работу

"Когда люди поймут, что это не догма, это просто дата, тогда возможно делать и принимать решения", – заявил он.

Показательно, что лидер униатов Святослав Шевчук открыто поддержал новую организацию раскольников и выразил уверенность, что они "вместе идут к единству" в "украинском свободном, независимом европейском государстве".

Как сообщало Накануне.RU, почти сразу же после своего избрания Думенко призвал "вернуть оккупированный Крым".