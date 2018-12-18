В Челябинске объявлен конкурс на пост главы

В Челябинске объявлен конкурс на пост главы города. Соответствующее решение приняли на заседании депутаты гордумы.

Документы от кандидатов будут принимать с 20 декабря по 15 января. Сам конкурс пройдет 22 февраля.

Также на заседании депутаты утвердили положение о порядке проведения конкурса и утвердили четырех членов конкурсной комиссии. Это председатель гордумы Станислав Мошаров, депутаты Сергей Овчинников, Бодров, Шмидт.

Ещё четверых членов конкурсной комиссии назначит губернатор Борис Дубровский.

Напомним, после отставки Евгения Тефтелева обязанности главы исполняет Владимир Елистратов.