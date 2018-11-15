К приезду министра Дубровский отправил в отставку главу "замусоренного" Челябинска Тефтелева

Губернатор Борис Дубровский объявил об отставке главы Челябинска Евгения Тефтелева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский считает, что смена главы сможет придать новый импульс развитию города и улучшению качества жизни челябинцев.

"За прошедшие четыре года в городе удалось достичь определенных результатов, хотя, были и ошибки, и сложности, мы все хорошо о них знаем. Сейчас перед Челябинском встают новые задачи, нужен новый импульс для развития", - подчеркнул он.

Временно исполняющий обязанности главы города будет назначен 20 ноября на внеочередном заседании гордумы.

Губернатор отметил, что новый глава должен быть хорошо знаком с городским хозяйством, открыт для жителей и любить город.

Евгений Тефтелев был утвержден в должности главы администрации Челябинска в декабре 2014 г., а в августе 2015 г. по итогам конкурса был избран главой города.

Отметим, что отставка чиновника произошла в преддверии визита в регион министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, которому предстоит оценить масштабы "мусорного коллапса", накрывшего город после закрытия свалки, и адекватность принимавшихся мер. Ранее в Челябинске возбудили уголовные дела в отношении должностных лиц городской администрации и МУП "Горэкоцентр" из-за невывоза мусора с контейнерных площадок. При этом, по мнению многих экспертов, в том числе из президентского ОНФ, причиной сложившейся ситуации стала утвержденная региональным минэкологии терсхема обращения с отходами.