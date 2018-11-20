Елистратова назначили руководить "замусоренным" Челябинском и сразу установили доплату в 130%

Депутаты городской думы приняли отставку главы Челябинска Евгения Тефтелева на внеочередном заседании. Врио главы назначен Владимир Елистратов, передает корреспондент Накануне.RU.

15 ноября Тефтелев подал заявление об отставке по собственному желанию. Депутаты это решение поддержали единогласно.

Исполнение обязанностей главы возложено на заместителя по правовым и имущественным вопросам Владимира Елистратова. Его кандидатуру уже поддержал губернатор.

Спикер думы Станислав Мошаров поблагодарил Тефтелева от имени депутатов за непростую работу и за то, что сумел наладить отношения с думой.

Евгений Тефтелев отметил, что надеется, что Елистратов продолжит лучшее в их совместной работе. Сам он считает, что на том участке работы, который предложил ему Борис Дубровский, он совместно с депутатами ещё будет многое делать, чтобы город был лучше.

Также на заседании депутаты приняли решение об установлении дополнительной платы за временное исполнение полномочий главы города. Доплата составит 130% от денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы.

Напомним, Евгения Тефтелева отправили в отставку на фоне "мусорного коллапса", накрывшего Челябинск после закрытия городской свалки.