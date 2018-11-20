20 Ноября 2018
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Елистратова назначили руководить "замусоренным" Челябинском и сразу установили доплату в 130%

Депутаты городской думы приняли отставку главы Челябинска Евгения Тефтелева на внеочередном заседании. Врио главы назначен Владимир Елистратов, передает корреспондент Накануне.RU.
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15 ноября Тефтелев подал заявление об отставке по собственному желанию. Депутаты это решение поддержали единогласно.

Исполнение обязанностей главы возложено на заместителя по правовым и имущественным вопросам Владимира Елистратова. Его кандидатуру уже поддержал губернатор.

Спикер думы Станислав Мошаров поблагодарил Тефтелева от имени депутатов за непростую работу и за то, что сумел наладить отношения с думой.

Владимир Елистратов, Евгений Тефтелев, Станислав Мошаров(2018)|Фото: Накануне.RU

Евгений Тефтелев отметил, что надеется, что Елистратов продолжит лучшее в их совместной работе. Сам он считает, что на том участке работы, который предложил ему Борис Дубровский, он совместно с депутатами ещё будет многое делать, чтобы город был лучше.

Также на заседании депутаты приняли решение об установлении дополнительной платы за временное исполнение полномочий главы города. Доплата составит 130% от денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы.

Напомним, Евгения Тефтелева отправили в отставку на фоне "мусорного коллапса", накрывшего Челябинск после закрытия городской свалки.

Евгений Тефтелев(2018)|Фото: Накануне.RU

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Елистратова назначили руководить "замусоренным" Челябинском и сразу установили доплату в 130%

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Теги: Владимир Елистратов, Евгений Тефтелев, Станислав Мошаров



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Развитие сюжета:

Ранее 20.11.2018 11:57 Мск Отставка с почестями: Тефтелев подтвердил получение повышения в облправительство

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