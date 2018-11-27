27 Ноября 2018
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Отставленного главу Челябинска повысили до вице-губернатора после "мусорного коллапса"

Отставленный на фоне "мусорного коллапса" с поста главы Челябинска Евгений Тефтелев получил назначение в администрацию губернатора. Как и прогнозировалось ранее, он получил повышение и занял должность вице-губернатора. Как передает корреспондент Накануне.RU, поставление об этом опубликовано на сайте губернатора.

Как заявлял ранее сам Тефтелев, "то направление, которое я буду курировать, для области не менее важно, тем более в преддверии подготовки к саммитам ШОС и БРИКС". По его словам, оно в себя включает имущество области, природные ресурсы и управление делами губернатора.

Временно руководить городом назначен Владимир Елистратов.

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Отставленного главу Челябинска повысили до вице-губернатора после "мусорного коллапса"

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Теги: Евгений Тефтелев, ШОС и БРИКС



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