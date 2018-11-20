20 Ноября 2018
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Отставка с почестями: Тефтелев подтвердил получение повышения в облправительство

Отправленный в отставку глава Челябинска Евгений Тефтелев рассказал, что переходит на работу в областное правительство, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Я ухожу на работу в правительство Челябинской области, считаю, что то направление, которое я буду курировать, для области не менее важно, тем более в преддверии подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Оно в себя включает имущество области, природные ресурсы и управление делами губернатора. Это большой блок вопросов", - заявил он.

Назначенный временно руководить городом Владимир Елистратов, в свою очередь, поблагодарил Тефтелев за то состояние, в котором находится городское хозяйство. Говорить о предстоящих изменениях он не стал, добавив, что это преждевременно.

"По ходу будем разбираться. Вчера был на аппаратном совещании у губернатора. Он дал уже на сегодняшний день достаточное количество поручений, к которым мы приступили", - рассказал врио главы.

На вопрос о том, планирует ли он участвовать в конкурсе на пост главы города, Елистратов заявил: "Когда наступит срок, будем принимать решение".

В настоящий момент неизвестно, когда будет назначен конкурс по выбору главы Челябинска.

"Не все зависит от законодательства Челябинска, часть полномочий по выборам прописана в законодательстве области. И от этого многое будет зависеть. Я могу сказать, что своим решением я создал рабочую группу по подготовке к конкурсу, которая будет разбираться с законодательством, прописывать дорожную карту по выборам и окончательно давать предложения по срокам проведения конкурса. Все сроки прописаны в законе, они будут исполнены", - подчеркнул он.

Напомним, Евгений Тефтелев был отправлен в отставку на фоне "мусорного коллапса" в Челябинске, начавшегося после закрытия городской свалки.

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Отставка с почестями: Тефтелев подтвердил получение повышения в облправительство

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Теги: Евгений Тефтелев, отставка Тефтелева



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