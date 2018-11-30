Офицеров с задержанных украинских кораблей переводят в СИЗО "Лефортово"

Задержанных за незаконное пересечение российской морской границы офицеров с украинских кораблей из Крыма перевезут в Москву. Военные будут размещены в СИЗО "Лефортово".

По данным ТАСС, которое ссылается на уполномоченного по правам человека в республике Крым Людмилу Лубину, в столицу отправится командный состав кораблей-нарушителей. Ранее они были арестованы на два месяца. По словам Лубиной, создана большая группа следователей, в которую вошли как сотрудники из Москвы, так и крымские специалисты.

Адвокаты арестованных офицеров, слова которых приводит Интерфакс, отметили, что не смогли встретиться со своими подзащитными в Симферополе, и косвенно подтвердили перевод в столичный СИЗО. Официального подтверждения информации пока не поступало.

Напомним, буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" были задержаны с применением оружия после пересечения границы России 25 ноября. Экипажи взяты под арест до 25 января. Мировая общественность считает, что провокатором в данной ситуации выступила Россия и требует вернуть корабли Украине. Глава Украины Петр Порошенко ввел военное положение и готовится к войне с Россией.