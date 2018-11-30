СБУ опубликовала разговоры российских летчиков во время инцидента в Керченском проливе

Служба безопасности Украины перехватила переговоры ​экипажа российского истребителя Су-30 и военного вертолета Ка-52.

Такое заявление сделал заместитель главы СБУ Олег Фролов. По его словам, эти переговоры свидетельствуют о том, что приказ об обстреле военных кораблей Украины был отдан целенаправленно. "Эти переговоры не оставляют никакого сомнения, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей", — заявил Фролов.

В записи есть фрагменты, где предполагаемый пилот Су-30 (с позывным 509, отмечает СБУ) просит у диспетчера с позывным "Джемпер" разрешения "начать работу". "До цели 24 км, разрешите первым работу", — говорит мужчина, которого СБУ называет пилотом.

Затем на записи приводится еще одно высказывание: "Работу окончил, ухожу по остатку на северную точку, далее на точку выхода".

В этот раз Джемпер отвечает: "Вас понял. Продолжаем на северную точку. Подскажите, работу выполнили?". "Работу выполнил, двумя практически", — сообщает 509-й.

В другом фрагменте приведены переговоры предполагаемых диспетчера и пилота Ка-52. Диспетчер просит: "Подскажите расход карандашей у вас". "У 47-го не было, у 49-го — два", — отвечают ему. СБУ поясняет, что 47-й и 49-й — это позывные пилотов вертолетов Ка-52.

Всего, по данным СБУ, по украинским кораблям было выпущено четыре ракеты — по две истребителем и вертолетом.

В сообщении СБУ также говорится, что "украинские корабли стали мишенью, на которых российские военные отрабатывали свои навыки применения различных видов оружия", а украинские военные "выжили чудом", сообщает РБК.

Напомним, утром 25 ноября украинские корабли пересекли российскую границу у берегов Крыма и направились в сторону Керченского пролива.

В ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы. Открыто соответствующее уголовное дело.

Так называемый представитель президента Украины в "автономной республике Крым" Борис Бабинзаявил, что свыше 20 украинских военных захвачены "в плен", не менее шести были ранены.