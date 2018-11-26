26 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко хочет ввести военное положение, чтобы отменить президентские выборы, - украинские эксперты

Если военное положение на Украине будет введено, то выборы президента, намеченные на предстоящую весну, будут перенесены. В этом уверены многие эксперты, считающие, что это и есть истинная причина того, почему президент Петр Порошенко согласился наконец ввести его.
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Генеральный директор канала "1+1" Александр Ткаченко уверен, что это не поможет освобождению задержанных моряков.

"Зато понятно, как оно поможет отложить президентские выборы, установить режим контроля над СМИ и собственностью", - написал Ткаченко в Facebook.

Заместитель спикера Верховной рады Оксана Сыроид также резко раскритиковала намерение ввести военное положение.

"Военное положение не вводили там, где было нужно, и тогда, когда было нужно, потому что на государство и на солдат им было наплевать. Президент и нынешний секретарь СНБО просто не видели в этом политической выгоды для себя. А сегодня увидели! Военное положение на всей территории Украины - прекрасная возможность манипулировать выборами президента и, при необходимости, применить немного диктатуры", - написала она в Facebook.

Главред "Страны" Игорь Гужва уверен, что речь идет о попытке нового переворота.

"Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах", - считает Гужва.

"Военное положение подразумевает запрет выборов в Верховную раду и президента. На два месяца, а потом перенос. Какой ты, Петя, умный!" – сказал блогер Анатолий Шарий.

"Тотальной мобилизации и перекрытых границ не будет. Это будет "военное положение лайт", но задачу отмены или переноса выборов такой вариант решает. С вероятностью 99% выборы 31 марта не состоятся", – сказал политолог Михаил Погребинский, пишет "Взгляд".

Напомним, Порошенко предложил ввести военное положение на 60 дней из-за задержания украинских кораблей с экипажем, нарушивших российскую границу. Это решение поддержал СНБО, а вечером должна принять Верховная рада.

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Порошенко хочет ввести военное положение, чтобы отменить президентские выборы, - украинские эксперты

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Теги: Украина, Петр Порошенко, военное положение



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