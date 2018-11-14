СМИ: Трамп поругался с Мэй, пока летел в Париж

Президент США Дональд Трамп высказал недовольство премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с позицией Лондона по Ирану.

По данным Washington Post, Мэй позвонила Трампу на борт президентского самолета во время полета американского лидера в Париж, чтобы поздравить его с результатами на промежуточных выборах.

В ответ Трамп раскритиковал Мэй за недостаточные усилия Лондона для сдерживания Ирана, передает Regnum.

Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель проигнорировала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй на неформальном саммите Евросоюза в Зальцбурге.

Иностранные СМИ тут же предположили, что таким образом канцлер ФРГ "отомстила" Мэй за Brexit.