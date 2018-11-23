В России подскочили цены на дизельное топливо

Цены на дизельное топливо в России за прошлую неделю выросли на 2,2%. Данные опубликовал Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоимость бензина на АЗС не меняется вторую неделю. Цены на дизель, которые увеличивались на доли процента, на прошлой неделе подскочили сразу на 2,2%, рост с начала года - 14%. Средняя цена литра "дизеля" увеличилась с 45,29 руб. до 46,29 руб.

Как сообщало Накануне.RU, ФАС и нефтяные компании подписали соглашение о стабилизации топливных цен на внутреннем рынке. Производители обязались не повышать их до конца 2018 г. В соглашении не участвуют независимые АЗС, их ВИНКи обвинили в завышении цен. Проверки стоимости топлива проводит ФАС и ее территориальные управления, в ряде регионов выявлено завышение цены. Представители независимых АЗС заявили о растущей убыточности бизнеса, что может привести к уходу части игроков с топливного рынка.