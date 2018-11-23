23 Ноября 2018
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Экономика Свердловская область

Свердловское УФАС в очередной раз зафиксировало повышение цен на бензин

Свердловское УФАС в очередной раз зафиксировало повышение цен на бензин. Как сообщается на сайте ведомства, литр топлива АИ-92 11 ноября стоил 41,23 руб., а 18 ноября - 42,40 руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным УФАС АИ-95 наоборот подешевел на 60 коп. - 42,66 руб. и почти сравнялся с АИ-92. Дизельное топливо подорожало на 30 коп. и теперь стоит 44,37 руб.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Правительство РФ договорилось с компаниями о фиксации внутренних цен на топливо, определены также максимальные темпы роста цен на АЗС в 2019 г.

"Правительство будет следить, как эти соглашения исполняются. Если я увижу, что соглашения не действуют или размываются (неважно, какая компания это будет делать, в конечном счёте это всё равно будет видно по ценам, которые будут складываться у продавцов, покупателей, а самое главное – на бензоколонках, потому что именно эта цена волнует потребителей), тогда придётся принять решение (...) о введении заградительных экспортных пошлин", - прокомментировал постановление глава Правительства Дмитрий Медведев.

Нефтяные компании нашли способ скрыто повышать цены на топливо через изменение условий обслуживания корпоративных клиентов с топливными картами.

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Свердловское УФАС в очередной раз зафиксировало повышение цен на бензин

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Теги: бензин, цены на бензин, АЗС, топливо, УФАС



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