Впечатления от послания Моора: "Это не Якушев и не Собянин"

Тюменские оппоненты "партии власти" прокомментировали дебютное послание нового губернатора Тюменской области Александра Моора. Наш корреспондент, который присутствовал на мероприятии, пообщался с представителями думской оппозиции, и выяснил, что они немного разочарованы речью. По их словам, новому главе следует озвучивать прямые поручения подчиненным. А в ОНФ считают, что в выступлении не хватило "визуализации" - как у Владимира Путина.

Лидер фракции КПРФ в облдуме Тамара Казанцева сравнивает текст послания с выступлениями предыдущих губернаторов.

"Если сравнить [с экс-губернатором Владимиром Якушевым], то, конечно, это послание слабоватое, потому что я бы хотела услышать конкретные направления работы всех структур правительства области, как было раньше: каждый заместитель был нацелен на выполнение какой-то задачи или программы. Сегодня это не прозвучало... Не услышала я изюминки и за живое ничего не задело".

Объявленная концепция по созданию мини-индустриальных парков на территории муниципалитетов также не впечатлила лидера тюменских коммунистов. По словам Казанцевой, деньги и поддержку хоть и пообещали, но сделать это будет очень трудно.

"В районах, где ничего не развивается, построить такой индустриальный парк надо вперед найти инвестора, а потом уже создать парк", - считает собеседник.

Говоря о "медицинском туризме", народный избранник замечает, что для начала нужно развить медицину для всего населения. "На первый план выводить эту тему, наверное, не стоит, это частное явление, а необходимо сделать здравоохранение доступным для всех граждан", - подчеркивает Казанцева.

"Справедливости и равенства у нас сегодня нет, если даже посмотреть на бюджет, то мы видим, что общегосударственные расходы, то есть содержание аппарата власти, там почти нет сокращения, а если взять другие направления: массовый спорт, дополнительное образование детей, то здесь у нас идут сокращения, а этого нельзя делать. Так что до равенства у нас далеко. Люди улыбаются, когда им говорят о средней зарплате в регионе", - говорит депутат.

Лидер думских либерал-демократов Глеб Трубин, оценивая послание, заметил, что в целом наполнение было "бодрым и адекватным". Оппозиционер также акцентировал свое внимание на тему "равенства" в докладе губернатора. "Это очень хорошо, ведь мы неоднократно заявляли, что все муниципалитеты должны жить достойно и получать равную помощь. С другой стороны, есть некое опасение, что это равенство, как в советские времена, двигалось вниз", - заметил он.

Также депутат от ЛДПР посетовал, что посыл о "слабых звеньях" в цепи власти был неполон и без конкретики. "Где эти слабые звенья, какие власти не дорабатывают? Мы готовы подсказать главе региона откуда сегодня идет максимальное количество обращений. Я надеюсь, что эти наши предложения будут услышаны", - добавил он.

Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU о том, чего не хватило в послании, собеседник пояснил, что "не услышал в речи прямые поручения департаментам и конкретным чиновникам: где и что надо системно изменить. Мне не хватило конкретики региональной, чтобы потом можно было спросить с ответственных лиц".

Депутат от "Справедливой России" Сергей Морев заявил, что отсутствие конкретики может говорить лишь о том, что работа нового губернатора только началась. "Губернатор в курсе очень многих подробностей, которые выявились в процессе работы", - ответил оппозиционер. Впрочем, это не помешало "эсеру" проголосовать против бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на заседании думы, которое состоялось через полтора часа после послания губернатора.

Примечательно, что и другие оппозиционные фракции не стали поддерживать проект бюджета на 2019 год в первом чтении. В ЛДПР отказались голосовать за "бюджет развития" и выступили против, а депутаты от КПРФ воздержались.

Глава общественной организации "Народный контроль", член регионального штаба ОНФ Александр Шемякин говорит, что в случае с посланием все дело в отсутствии хорошей визуализации.

"Посмотрите, как президент страны демонстрировал мультики. Нам сегодня тоже есть что показать. Это вопрос к организаторам. Также слишком в глаза бросались организованные аплодисменты", - указывает общественник.

Кроме этого он отметил, что был и небольшой "Оруэлл", расхождения в выступлениях политиков областного уровня и действиях властей нижестоящей ступени - городской.

"В то время как общественников и оппозицию лишают демократии и доступа к микрофону в городской думе, нам сейчас говорят о том, что должно быть равенство для всех, а общественники должны быть допущены к принятию решений. Как это будет реализовано в гордуме теперь, учитывая тенденции - вопрос", - подчеркнул Шемякин.

В партии власти выступление Моора считают довольно предметным. По словам лидера местного отделения "ЕР" Андрея Артюхова, глава региона вовремя отметил завершение крупных инвестиционных проектов в области и объявил о начале "второй волны индустриализации", которая будет основываться на малом бизнесе. "Такие мощные проекты, как "Сибур", как сказал губернатор, они завершаются. И, на мой взгляд, главный посыл сегодняшнего выступления: мы должны задействовать все наши многочисленные ресурсы и резервы. Но для этого должна и дума, и органы государственной власти, и правительство с бизнесом и муниципальными образованиями – все вместе подумать над реализацией своих нереализованных возможностей, а они есть, – заявил Артюхов. – Я согласен, что не нужно фокусироваться только на этих парках. Каждое муниципальное образование должно создавать свои площадки. Я вижу, что ростки наблюдаются, но местным предпринимателям нужна поддержка. Пусть это будет скромно, но вместе по всей территории области это сработает".