Андрей Артюхов: Программа из послания губернатора направлена в будущее

Глава тюменских "единороссов" Андрей Артюхов позитивно оценил послание губернатора Тюменской области Александра Моора. По словам лидера местного отделения "Единой России", глава региона вовремя отметил завершение крупных инвестиционных проектов в области и объявил о начале "второй волны индустриализации", которая будет основываться на малом бизнесе, передает корреспондент Накануне.RU.

"Такие мощные проекты, как "Сибур", как сказал губернатор, они завершаются. И, на мой взгляд, главный посыл сегодняшнего выступления: мы должны задействовать все наши многочисленные ресурсы и резервы. Но для этого должна и дума, и органы государственной власти, и правительство с бизнесом и муниципальными образованиями – все вместе подумать над реализацией своих нереализованных возможностей, а они есть, – заявил Артюхов. – Я согласен, что не нужно фокусироваться только на этих парках. Каждое муниципальное образование должно создавать свои площадки. Я вижу, что ростки наблюдаются, но местным предпринимателям нужна поддержка. Пусть это будет скромно, но вместе по всей территории области это сработает".

В качестве конкретного примера он рассказал про поддержку одной многодетной семьи, которой выделили землю и построили дом, а впоследствии на этом участке семейство открыло небольшое подсобное хозяйство.