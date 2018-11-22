Губернатор Тюменской области заявил о намерении избавиться от "слабых звеньев" во власти

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о том, что будет избавляться от "слабых звеньев" в цепи руководителей региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Ни один руководитель, работающий в Тюменской области, не должен чувствовать себя в привилегированном положении, сказал Моор, выступая со своим первым посланием перед тюменскими элитами.

"На всех представителях власти, начиная с меня, лежит огромный груз ответственности, возложенный на нас самими тюменцами. Каждое слабое звено нарушает прочность всей цепи, от таких звеньев мы будем избавляться. К счастью, у нас их мало, задача в том, чтобы их не стало совсем", - отметил Моор.