22 Ноября 2018
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Политика Тюменская область

Эдуард Абдуллин: За 10 лет в Тюменской области многое сделано, но предстоит сделать еще больше

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин заявил, что Тюменской области предстоит в ближайшие годы сделать "гораздо больше", чем удалось за последние 10 лет. Так он прокомментировал сегодняшнее послание губернатора Александра Моора элитам, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нам очень много удалось достичь в Тюменской области за последние 10 лет, но предстоит сделать еще гораздо больше, потому что вызовы реальности сегодняшнего дня таковы, что нам надо перестроиться, переформироваться и выступать уже более широким фронтом по всем направлениям развития региона, включая экономику, социальную сферу и состояние общества. Это, безусловно, очень высокая цель с понятным и конкретным набором задач. Уверен, что все присутствующие в зале оценили этот посыл, этот месседж, и все бодрые и веселые пошли его исполнять".

Напомним, Александр Моор в ходе послания поручил главам всех муниципальных образований готовить создание небольших промышленных площадок районного масштаба, адаптированных под местные возможности и нужды и обеспечивающих малому бизнесу как минимум тот же уровень благоприятствования, которым пользуются резиденты крупных парков.

Александр Моор, послание губернатора Тюменской области(2018)|Фото: Накануне.RU

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Эдуард Абдуллин: За 10 лет в Тюменской области многое сделано, но предстоит сделать еще больше

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Теги: Эдуард Абдуллин, послание Моора



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