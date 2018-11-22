Александр Моор предложил создать медицинскую визу

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил создать паспорт медицинского туриста - медицинскую визу, которая по аналогии с паспортом болельщика ЧМ, могла бы обеспечить комфортное пребывание иностранцев в России. Глава региона, выступая с посланием, поручил представителям области в Госдуме и Совфеде, проработать инициативу, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Моора, тюменская медицина - экспортоориентированная отрасль, при этом ее развитие тесно связано с туризмом.

"Как мы видели на примере ЧМ при наличии политической воли возможно все. Почему бы не ввести по аналогии с паспортом болельщика медицинскую визу. Решение должно быть принято на федеральном уровне. Я прошу наших представителей в обеих палатах Федерального Собрания продумать вопрос и выступить с соответствующей инициативой", - сказал Моор.

По мнению губернатора, медицина региона конкурентоспособна, как минимум, в евразийском пространстве.