22 Ноября 2018
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Спикер гордумы Тюмени Заболотный о послании губернатора: "Ответы на свои вопросы я получил"

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, комментируя послание губернатора Александра Моора, подчеркнул, что удовлетворён услышанным, передает корреспондент Накануне.RU.

"В первую очередь я ожидал услышать от него тот фундамент, на котором будет строиться вся его деятельность. И ответ на этот вопрос я получил. Во-первых, это преемственность, на которую он будет опираться. Во-вторых, предвыборные обещания. Это не пустой звук и забытые вещи, а то, что будет реализовано. И, третье – это развитие человеческого капитала. И губернатор обратился ко всем подумать над своим собственным развитием. Это очень важная мысль. Если ее запомнит и услышит каждый, то нам будет по плечу решить те конкретные задачи, которые сформулировал губернатор исходя из майского указа президента и тех задач, которые стоят перед Тюменской областью", – поделился своими впечатлениями и выводами он.

Напомним, Александр Моор в ходе послания поручил главам всех муниципальных образований готовить создание небольших промышленных площадок районного масштаба, адаптированных под местные возможности и нужды и обеспечивающих малому бизнесу как минимум тот же уровень благоприятствования, которым пользуются резиденты крупных парков.

Александр Моор, Сергей Корепанов, послание губернатора Тюменской области(2018)|Фото: Накануне.RU

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Спикер гордумы Тюмени Заболотный о послании губернатора: "Ответы на свои вопросы я получил"

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Теги: Евгений Заболотный, послание Моора



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