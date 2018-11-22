Спикер гордумы Тюмени Заболотный о послании губернатора: "Ответы на свои вопросы я получил"

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, комментируя послание губернатора Александра Моора, подчеркнул, что удовлетворён услышанным, передает корреспондент Накануне.RU.

"В первую очередь я ожидал услышать от него тот фундамент, на котором будет строиться вся его деятельность. И ответ на этот вопрос я получил. Во-первых, это преемственность, на которую он будет опираться. Во-вторых, предвыборные обещания. Это не пустой звук и забытые вещи, а то, что будет реализовано. И, третье – это развитие человеческого капитала. И губернатор обратился ко всем подумать над своим собственным развитием. Это очень важная мысль. Если ее запомнит и услышит каждый, то нам будет по плечу решить те конкретные задачи, которые сформулировал губернатор исходя из майского указа президента и тех задач, которые стоят перед Тюменской областью", – поделился своими впечатлениями и выводами он.

Напомним, Александр Моор в ходе послания поручил главам всех муниципальных образований готовить создание небольших промышленных площадок районного масштаба, адаптированных под местные возможности и нужды и обеспечивающих малому бизнесу как минимум тот же уровень благоприятствования, которым пользуются резиденты крупных парков.