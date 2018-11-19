Массовый конфликт в уральском городе закончился стрельбой

В уральском городе Арамиль задержали мужчину, открывшего стрельбу на улице. Он был пьян.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, 18 ноября наряд службы вневедомственной охраны патрулировал улицы и получил сигнал, что во дворе одного из домов по улице Рабочей слышны выстрелы. Оперативно прибыв на место, сотрудники задержали некоего мужчину, который, со слов очевидцев, выстрелил в припаркованный автомобиль.

По внешним признакам стрелок был пьян. Вскоре выяснилось, что между задержанным и тремя молодыми людьми вспыхнул конфликт, в ходе которого 37-летний местный житель произвел случайный выстрел из ружья.

Заряд дроби попал в припаркованную рядом иномарку, никто из участников конфликта не пострадал. Задержанный был передан прибывшей следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Как сообщало Накануне.RU, недавно другой пьяный уралец расстрелял автомобиль из карабина и заперся в доме. В итоге его повязали после долгих переговоров.