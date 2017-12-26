Неизвестные в костюмах собак спилили несколько елок из парка в Петербурге

Неизвестные, одетые в костюмы собак, спилили несколько елок из парка в Петербурге. После этого деревья погрузили в "Газель" и увезли. Как передает корреспондент Накануне.RU, информация об этом инциденте появилась в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" в соцсети.

"Напротив дома 82 к.1 на пр. Луначарского с парка срезали елки и скрылись, погрузив их в "Газель". Двое, что срезали елки, были в костюмах собак темного цвета. Номера не видно, но где-то на этом доме есть видеокамеры", - говорится в сообщении.

Поступало ли в полицию заявление по факту произошедшего, неизвестно.

Стоит отметить, что наступающий 2018-й год по восточному календарю будет Годом Собаки.