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Фото: Накануне.RU

Глава Первоуральска Кабец отправлен в отставку

Глава Первоуральска Игорь Кабец сегодня был отправлен в отставку. Решение принял губернатор Свердловской области Денис Паслер.
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Как сообщил глава региона в своем канале, мэр возглавлял один из крупных промышленных городов Среднего Урала. Паслер отметил, что даже несмотря на серьезную поддержку предприятий и открытие новых производств, в последние годы Первоуральск только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством.

"Сегодня городская дума получит необходимые документы и будет запущен процесс назначения временно исполняющего обязанности, а затем и избрания нового главы Первоуральска", - заявил губернатор.

Напомним, что ранее первоуральцы регулярно жаловались на коричневый цвет и запах воды, а также ее отсутствие. В народе даже прозвали это "водным кабецом" (по фамилии мэра Игоря Кабеца). О ситуации докладывали Денису Паслеру.

Теги: Паслер, Кабец, отставка, Первоуральск


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