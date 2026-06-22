Суд вновь отказал бывшему министру обороны ДНР Стрелкову в смягчении наказания

Суд в Кировской области отказался отпустить из колонии бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Осужденный просил смягчить ему наказание и заменить оставшийся срок заключения на ограничение свободы.

Сам Стрелков прокомментировал решение суда. По его словам, просьбу о замене оставшейся части наказания более мягким была отклонена из-за четырех взысканий, наложенных администрацией колонии. Его комментарии приводятся в Telegram-канале его жены Мирославы Регинской.

В декабре 2024 г. Защита Стрелкова уже подавала ходатайство о замене неотбытой части срока наказанием, не связанным с лишением свободы, но суд его отклонил.

В январе 2024 г. Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Следствие засекретило дело и судебный процесс. Тем не менее, незадолго до оглашения приговора стало известно, что общественному деятелю вменяют репосты сообщения другого пользователя о якобы существующих проблемах с денежным обеспечением военнослужащих народной милиции ДНР. Экс-министр ДНР вину не признал. В июле 2024 г. Стрелков отправился отбывать наказание в ИК-5 в городе Кирово-Чепецке Кировской области. Позже Верховный суд России оставил приговор без изменений.