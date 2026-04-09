Попов в последнем слове попросил учесть его вклад в развитие Минобороны

Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов, выступая с последним словом в военном суде, попросил учесть в том числе боевые заслуги и вклад в развитие министерства в период его службы. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса.

По его словам, Попов снова отверг все предъявленные ему обвинения. Генерал отметил, что находится "практически во всех санкционных списках".

Попов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий). Он не признает вину.

По данным следствия, в 2022–2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение бюджетных денежных средств.

Кроме того, установлено, что в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ. Также, согласно материалам следствия, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.