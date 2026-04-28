28 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Бывшему топ-менеджеру "Роснано" Ирине Рапопорт ужесточили обвинение

Следователи утяжелили обвинение по уголовному делу экс-менеджера компании "Роснано" Ирины Рапопорт. К растрате в особо крупном размере добавили коммерческий подкуп, сообщает ТАСС.

Согласно материалам, дело в отношении Рапопорт было возбуждено еще в апреле 2014 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотреблении полномочиями). Летом 2024 года ей заочно предъявлено обвинение по статье о растрате.

Напомним, в январе 2025 года сообщалось, что бывшие топ-менеджеры компании "Роснано" Ирина Рапопорт и Олег Киселев объявлены в международный розыск. Киселев работал в "Роснано" с 2008 года, в последние годы был заместителем председателя правления. Эту должность он оставил в 2019 году. Рапопорт руководила дочерней компанией "Роснано капитал", зарегистрированной в Швейцарии.

В апреле 2024 года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что следственный департамент МВД предъявил Олегу Киселеву и ряду других топ-менеджеров обвинение в хищении более 1,6 млрд рублей. Согласно материалам дела, для вывода средств из "Роснано" в 2012-15 гг. использовалась замысловатая схема с участием целого ряда подконтрольных компаний.

Теги: роснано, ирина рапопорт


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.04.2026 13:14 Мск Суд частично удовлетворил иск "Роснано" к Чубайсу на 5,5 млрд рублей
Ранее 21.01.2026 01:36 Мск Чубайс перестал быть главой попечительского совета фонда Гайдара
Ранее 24.12.2025 02:00 Мск Арестовано имущество Чубайса на 11,9 млрд рублей
Ранее 19.12.2025 11:22 Мск Чубайса и других бывших топов "Роснано" обвинили в нарушении законодательства
Ранее 13.12.2025 13:35 Мск "Роснано" требует от Чубайса и других экс-руководителей 11,9 млрд
Ранее 01.02.2025 17:41 Мск Суд арестовал всех топ-менеджеров "Роснано", задержанных по делу о злоупотреблении
Ранее 01.02.2025 12:37 Мск Задержанного топ-менеджера "Роснано" отправили под арест
Ранее 31.01.2025 13:27 Мск В Кремле заявили, что не могут комментировать действия следствия по делу "Роснано"
Ранее 31.01.2025 09:25 Мск Названы имена задержанных топ-менеджеров "Роснано", которым вменяют злоупотребление на 43 млрд
Ранее 31.01.2025 00:02 Мск Стало известно о задержании бывших заместителей Чубайса
Ранее 17.01.2025 12:32 Мск В СК и Генпрокуратуру направили обращение проверить деятельность Чубайса
Ранее 10.01.2025 08:45 Мск Бывших топ-менеджеров "Роснано" объявили в международный розыск
Ранее 28.08.2024 03:01 Мск По факту многомиллиардных хищений в "Роснано" завели несколько дел
Ранее 27.08.2024 12:19 Мск Следствие ходатайствует об аресте соратников Чубайса по "Роснано"

