Бывшему топ-менеджеру "Роснано" Ирине Рапопорт ужесточили обвинение

Следователи утяжелили обвинение по уголовному делу экс-менеджера компании "Роснано" Ирины Рапопорт. К растрате в особо крупном размере добавили коммерческий подкуп, сообщает ТАСС.

Согласно материалам, дело в отношении Рапопорт было возбуждено еще в апреле 2014 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотреблении полномочиями). Летом 2024 года ей заочно предъявлено обвинение по статье о растрате.

Напомним, в январе 2025 года сообщалось, что бывшие топ-менеджеры компании "Роснано" Ирина Рапопорт и Олег Киселев объявлены в международный розыск. Киселев работал в "Роснано" с 2008 года, в последние годы был заместителем председателя правления. Эту должность он оставил в 2019 году. Рапопорт руководила дочерней компанией "Роснано капитал", зарегистрированной в Швейцарии.

В апреле 2024 года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что следственный департамент МВД предъявил Олегу Киселеву и ряду других топ-менеджеров обвинение в хищении более 1,6 млрд рублей. Согласно материалам дела, для вывода средств из "Роснано" в 2012-15 гг. использовалась замысловатая схема с участием целого ряда подконтрольных компаний.