Чубайса и других бывших топов "Роснано" обвинили в нарушении законодательства

Стали известны подробности иска, которые "Роснано" подала к своему бывшему руководителю Анатолию Чубайсу и другим экс-топ-менеджерам. Их обвиняют в нарушении внутренних актов корпорации и российского законодательства, передает РБК.

Ранее стало известно, что "Роснано" требует через суд взыскать с Чубайса и других бывших топов 11,9 млрд руб. убытков по проекту Crocus.

Чубайса и еще 12 человек обвиняют в "неразумных и недобросовестных действиях и бездействии" при реализации проекта MRAM — создании магниторезистивной оперативной памяти. Ущерб "Роснано" оценивает в 41 млн евро, $35 млн и 5,5 млрд руб.

Также в иске имеется обвинение в "бесконтрольном финансировании бесперспективного проекта".