"Роснано" требует от Чубайса и других экс-руководителей 11,9 млрд

Группа "Роснано" предъявила иск к бывшим руководителям компании. Среди ответчиков – экс-глава компании Анатолий Чубайс.

Речь идёт о взыскании убытков в 11,9 млрд руб. по проекту Crocus. Он одобрен "Роснано" в 2011 году, его целью было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA.

При реализации проекта инвестиции были использованы для создания и финансирования проектных компаний на невыгодных для "Роснано" условиях и в противоречие с целями деятельности "Роснано" и нормативными актами компании, сообщили РБК в компании. Достичь поставленных целей, как и вернуть потраченные средства, не удалось.