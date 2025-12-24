Арестовано имущество Чубайса на 11,9 млрд рублей

По решению Арбитражного суда Москвы, на счета Анатолия Чубайса и еще 12 человек, связанных с "Роснано", наложен обеспечительный арест, сообщает ТАСС.

Общая сумма, заблокированная на счетах Чубайса, составляет почти 11,9 млрд руб. Меры приняты для обеспечения иска самой госкорпорации. Суд пояснил, что у ответчиков, по мнению истца, "нет заинтересованности в сохранении имущества в РФ", и существует риск быстрого вывода средств за границу.

Учитывая масштаб требований и сложность дела, процесс может затянуться, и за это время активы могут быть распроданы. Помимо Чубайса, значительные суммы арестованы у других фигурантов: у Якова Уринсона — более 8 млрд руб., у Бориса Подольского — почти 6 млрд.

Чубайса других экс-топ-менеджеров обвиняют в нарушении внутренних актов корпорации и российского законодательства.