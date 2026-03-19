ВС РФ оставил в силе пожизненное бывшему чиновнику из ХМАО, осуждённому за убийство окружного прокурора

Верховный суд России закончил рассмотрение жалобы бывшего чиновника Минфина Югры Юрия Чекина, осуждённого на пожизненное за организацию убийства прокурора автономии.

Коллегия по уголовным делам отклонила жалобу Чекина на обвинительный вердикт и оставила в силе наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба Верховного суда России.

По данным следствия, Чекин, будучи главным контролером-ревизором контрольно-ревизионного управления окружного минфина, в 1993 г. вывел из бюджета одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли 15 млн руб. Когда тогдашний прокурор округа Юрий Бедерин попытался привлечь Чекина к ответственности, тот заказал убийство оппонента. Прокурор был убит в подъезде своего дома тремя выстрелами из самодельного огнестрельного нарезного пистолета. Кроме того, в 1996 г. Чекин якобы выступил в роли заказчика убийства одного из своих знакомых по фамилии Руппель, а в 1998 г. организовал убийство жителя Ханты-Мансийска Израилова.

Сам Чекин в 2000 г. был объявлен в международный розыск и 26 октября 2021 г. задержан. 3 июля 2024 г. получил пожизненное. В марте 2025 г. приговор оставлен в силе.