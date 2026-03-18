Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми мать и дочь, которые подожгли офис "Единой России", предстанут перед судом

В Дзержинском районном суде сегодня приступили к рассмотрению дела об умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Обвиняемые по делу - мать и дочь. Они подожгли офис "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 24 октября 2024 года. Мать и дочь разбили окна и подожгли помещение.

Сообщение о пожаре поступило 23 октября в 23.41. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 43 человек личного состава и 11 единиц техники. По прибытию к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходит горение в одноэтажном пристрое к многоквартирному жилому дому. Время локализации пожара и ликвидации горения в 00.04. Предварительная площадь пожара составила 40 квадратных метров.

В результате выгорело одно помещение - это организационный отдел партии - сгорели документы, содержащие сведения о партийцах и сторонниках. Остальные помещения пострадали от продуктов горения.

Подозреваемые - родом из поселка Гайны. Обвиняемые утверждают, что стали жертвами мошенников и считали, что выполняют задание правоохранительных органов.

Теги: Единая Россия, ЕР, суд, поджог, офис


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.12.2024 15:50 Мск Суд Перми продлил домашний арест матери и дочери, обвиняемым в поджоге офиса "Единой России"
Ранее 26.10.2024 13:30 Мск Подозреваемых в поджоге пермского офиса "Единой России" отправили под домашний арест
Ранее 24.10.2024 12:14 Мск Подозреваемые в поджоге пермского офиса "Единой России" задержаны
Ранее 24.10.2024 09:26 Мск Пожар в пермском здании "Единой России", устроенный двумя диверсантками, уничтожил документы о партийцах и сторонниках
Ранее 24.10.2024 08:30 Мск В Перми ведут поиски женщин, которые пытались сжечь отделение "ЕР"

