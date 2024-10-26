Подозреваемых в поджоге пермского офиса "Единой России" отправили под домашний арест

Мать и дочь, подозреваемые в поджоге пермского офиса "Единой России", отправлены под домашний арест до 24 декабря. Такое решение сегодня принял Свердловский районный суд.

Следствие просило отправить женщин в СИЗО, сообщает Properm. Под домашним арестом они будут находиться в разных квартирах.

Фигуранткам было предъявлено обвинение в умышленном поджоге помещения (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Не исключается, что позднее им будет вменен более тяжкий состав преступления. По предварительным данным, за преступление женщинам пообещали деньги.

Напомним, сообщение о пожаре поступило 23 октября в 23.41. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 43 человек личного состава и 11 единиц техники. По прибытию к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходит горение в одноэтажном пристрое к многоквартирному жилому дому. Время локализации пожара и ликвидации горения в 00.04. Предварительная площадь пожара составила 40 квадратных метров.

В результате выгорело одно помещение - это организационный отдел партии - сгорели документы, содержащие сведения о партийцах и сторонниках. Остальные помещения пострадали от продуктов горения.