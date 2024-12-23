Суд Перми продлил домашний арест матери и дочери, обвиняемым в поджоге офиса "Единой России"

Свердловский районный суд Перми продлил домашний арест матери и дочери, обвиняемым в поджоге офиса "Единой России" до 24 января.

По данным Properm, в ходе расследования уголовного дела их действия могут переквалифицировать, когда точно будет установлен мотив их действий. Предположительно, что женщинам предложили определенную сумму денег за поджог помещения. Сейчас женщин обвиняют в порче имущества партии.

Напомним, сообщение о пожаре поступило 23 октября в 23.41. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 43 человек личного состава и 11 единиц техники. По прибытию к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходит горение в одноэтажном пристрое к многоквартирному жилому дому. Время локализации пожара и ликвидации горения в 00.04. Предварительная площадь пожара составила 40 квадратных метров.

В результате выгорело одно помещение - это организационный отдел партии - сгорели документы, содержащие сведения о партийцах и сторонниках. Остальные помещения пострадали от продуктов горения.