24 Октября 2024
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Фото: Следственный комитет РФ

Подозреваемые в поджоге пермского офиса "Единой России" задержаны

Подозреваемые в поджоге пермского офиса "Единой России" задержаны. Об этом сообщает "ПиГ" со ссылкой на свои источники.

По данным канала, женщины являются родственницами. Вероятно, мать и дочь. По предварительным данным, за преступление им пообещали деньги. Поджигательницы проживают в поселке Гайны в Коми-округе и приехали в Пермь за 355 километров.

Правоохранительные органы пока ситуацию не комментируют.

Напомним, сообщение о пожаре поступило 23 октября в 23.41. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 43 человек личного состава и 11 единиц техники. По прибытию к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходит горение в одноэтажном пристрое к многоквартирному жилому дому. Время локализации пожара и ликвидации горения в 00.04. Предварительная площадь пожара составила 40 квадратных метров.

В результате выгорело одно помещение - это организационный отдел партии - сгорели документы, содержащие сведения о партийцах и сторонниках. Остальные помещения пострадали от продуктов горения

Теги: пожар, единая россия, поджог, уголовное дело, организационный отдел, диверсантки


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