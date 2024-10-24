24 Октября 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пожар в пермском здании "Единой России", устроенный двумя диверсантками, уничтожил документы о партийцах и сторонниках

Первый заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Пермского края Вячеслав Григорьев рассказал, что ночной пожар, который устроили две неизвестные диверсантки, уничтожили организационный отдел партии, передает корреспондент Накануне.RU.

Он опубликовал видеокомментарий на своей странице в социальных сетях.

"В результате выгорело одно помещение - это организационный отдел партии. Остальные помещения пострадали от продуктов горения", - сообщил Григорьев.

В организационном отделе велась работа по учету членов партии - огонь уничтожил документы о партийцах и сторонниках "Единой России". Сгорели документы, архив, однако, по словам Григорьева, они будут восстановлены, поскольку есть электронная версия. Он также подчеркнул, что действия поджигателей могли привести к трагедии.

"Обращаю внимание, что исполком находится в пристрое к жилому дому, большому. Наверху - детская площадка. Поэтому это (поджигатели - прим.) подонки, которым нет места в нашем обществе", - прокомментировал Григорьев.

На месте ЧП были обнаружены пять бутылок с зажигательной смесью и горелка. Поджигательницы попали в камеры видеонаблюдения. Сейчас диверсанток разыскивают.

На работу сотрудники "ЕР" выйдут в другое помещение.

Теги: пожар, единая россия, поджог, уголовное дело, организационный отдел, диверсантки


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