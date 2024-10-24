В Перми ведут поиски женщин, которые пытались сжечь отделение "ЕР"

В Перми сегодня ночью подожгли офис "Единой России", расположенный на первом этаже жилого дома на ул. Плеханова, 12, передает корреспондент Накануне.RU.

Очевидцы сообщают, что поджог устроили две женщины. Приготовили семь бутылок, но бросить успели только две. Сообщается также, что на одной женщине якобы загорелась куртка.

В МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило 23 октября в 23.41. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 43 человек личного состава и 11 единиц техники. По прибытию к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходит горение в одноэтажном пристрое к многоквартирному жилому дому. Время локализации пожара и ликвидации горения в 00.04. Предварительная площадь пожара составила 40 квадратных метров.

В полиции ситуацию не комментируют, однако, по словам источников, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

В соцсетях распространяются ориентировки на женщин, которые могут быть причастны к поджогу. Telegram-канал "Прикамские витязи" опубликовал фото предполагаемой поджигательницы. За информацию о ней обещают вознаграждение.

Первый заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Пермского края Вячеслав Григорьев рассказал Properm.ru, что после завершения работы следствия отделение ЕР продолжит работу, инцидент на его деятельность не повлияет. По словам Григорьева, с утра планируется оценить ущерб от поджога, а после окончания следственных мероприятий сотрудники приведут помещения в порядок.