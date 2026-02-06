Минфин США предупредил РФ о санкциях в случае срыва переговоров с Украиной

Глава американского Минфина Скотт Бессент предупредил, что решение США о введении новых санкций против Москвы будет зависеть от хода мирных переговоров вокруг Украины.

"Посмотрим, куда приведут мирные переговоры", — сказал Бессент, сообщает Reuters. По его словам, дальнейшие ограничительные меры могут, в том числе, коснуться судов, связанных с перевозкой российской нефти.

Министр финансов указал, что недавние санкции против нефтяного сектора РФ поспособствовали участию российских властей в переговорном процессе.

Ранее стало известно, что нефтяные компании России продолжают испытывать сложности с продажей баррелей в Индию и Китай, и вынуждены накапливать нераспроданное сырье на танкерах, превращенных в плавучие хранилища.