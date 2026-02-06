06 Февраля 2026
Фото: Накануне.RU

Минфин США предупредил РФ о санкциях в случае срыва переговоров с Украиной

Глава американского Минфина Скотт Бессент предупредил, что решение США о введении новых санкций против Москвы будет зависеть от хода мирных переговоров вокруг Украины.

"Посмотрим, куда приведут мирные переговоры", — сказал Бессент, сообщает Reuters. По его словам, дальнейшие ограничительные меры могут, в том числе, коснуться судов, связанных с перевозкой российской нефти.

Министр финансов указал, что недавние санкции против нефтяного сектора РФ поспособствовали участию российских властей в переговорном процессе.

Ранее стало известно, что нефтяные компании России продолжают испытывать сложности с продажей баррелей в Индию и Китай, и вынуждены накапливать нераспроданное сырье на танкерах, превращенных в плавучие хранилища.

Теги: Минфин США, Россия, санкции, Украина


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.02.2026 01:55 Мск Трамп утверждает о согласии Индии прекратить закупки российской нефти
Ранее 28.01.2026 01:48 Мск В Индии спрогнозировали дальнейшее сокращение закупок нефти у России
Ранее 14.01.2026 02:07 Мск РФ не может продать 35 млн баррелей нефти из-за санкций Трампа
Ранее 25.12.2025 05:02 Мск Крупнейший нефтепереработчик Индии возобновил закупки российской нефти
Ранее 24.12.2025 02:22 Мск КНР и Индия не пустили в свои порты 20 танкеров с российской нефтью
Ранее 23.12.2025 03:02 Мск Цена российской нефти упала до $34 за баррель
Ранее 19.12.2025 05:09 Мск Россия увеличила скидки на нефть для Китая до рекордных значений
Ранее 08.12.2025 03:04 Мск РФ увеличила скидки на нефть для Китая до рекорда с начала СВО
Ранее 25.11.2025 13:42 Мск Сечин заявил о готовности России стать ресурсной базой для "промышленной супердержавы" - Китая

