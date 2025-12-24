КНР и Индия не пустили в свои порты 20 танкеров с российской нефтью

России все сложнее находить покупателей на свою нефть.

Ее объем, хранящийся в танкерах, вырос почти в 1,5 раза с августа текущего года, когда президент США Дональд Трамп удвоил пошлины для Индии за скупку сырья. По данным Bloomberg, количество вывозимой нефти сохраняется на высоком уровне: за четыре недели по 21 декабря оно достигло максимума с мая 2023 года, увеличившись на 200 тыс. баррелей до 3,87 млн баррелей в сутки.

Рост вывоза сырой нефти частично объясняется падением объемов переработки.

Ранее цена российской нефти Urals, основного экспортного сорта страны, упала до уровня около 34 долларов за баррель.