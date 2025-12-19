Россия увеличила скидки на нефть для Китая до рекордных значений

Российская нефть Urals достигла минимумов из-за отказа НПЗ Индии.

Чтобы сбыть невостребованные партии, нефтяные компании резко нарастили скидки для покупателей в Китае. По данным Reuters, некоторые грузы сорта Urals в балтийских портах продаются со скидкой до $35 за баррель к Brent — рекордной за все время спецоперации. С учетом текущих котировок Brent это означает цену ниже $30 за бочку — минимальную со времен пандемии.

Средние скидки на Urals составляют $21,5 за баррель в Балтийском море и около $20 — в Черном, а средняя цена главного экспортного сорта РФ держится около $40 за баррель.

По сравнению с началом 2025 года главная экспортная марка российских нефтяников подешевела на 40%, а ее текущие котировки — почти на треть ниже, чем заложено в бюджет на уходящий и следующий годы.

Ранее глава государственной нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин заявил, что Китай является сегодня "единственной промышленной супердержавой", и Россия с ее уникальной ресурсной базой готова обеспечивать КНР в достижении его собственных стратегических целей.