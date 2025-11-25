Сечин заявил о готовности России стать ресурсной базой для "промышленной супердержавы" - Китая

Китай является сегодня "единственной промышленной супердержавой", и Россия с ее уникальной ресурсной базой готова обеспечивать Китай в достижении его собственных стратегических целей, заявил глава государственной нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

Сечин уточнил, что считает Китай "промышленной супердержавой", поскольку тот обеспечивает 35% мирового промпроизводства. Он восхитился тем фактом, что зависимость американских компаний от китайских комплектующих сегодня в три раза выше, чем зависимость китайских предприятий от США.

Стоит отметить, что после введения правительством США санкций в отношении "Роснефти" Китай уже на две трети снизил закупки нефти у российской компании.