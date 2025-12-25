Крупнейший нефтепереработчик Индии возобновил закупки российской нефти

Крупнейший нефтепереработчик Индии Reliance Industries Ltd. возобновил закупки нефти из России для своего завода в штате Гуджарат.

Корпорация покупает сырье со скидкой через поставщиков, не подпавших под санкции, сообщает Bloomberg. Reliance зафрахтовала танкеры класса Aframax у компании RusExport и доставляет сырье на нефтеперерабатывающий завод мощностью 660 тыс. баррелей в сутки. Предприятие ориентировано на внутренний рынок.

По оценкам чиновников в Индии, это может частично компенсировать резкое сокращение импорта российской нефти, которое, по их словам, в декабре могло сократиться более чем в два раза.

Ранее стало известно, что КНР и Индия не пустили в свои порты 20 танкеров с российской нефтью.