25 Декабря 2025
Фото: Накануне.RU

Крупнейший нефтепереработчик Индии возобновил закупки российской нефти

Крупнейший нефтепереработчик Индии Reliance Industries Ltd. возобновил закупки нефти из России для своего завода в штате Гуджарат.

Корпорация покупает сырье со скидкой через поставщиков, не подпавших под санкции, сообщает Bloomberg. Reliance зафрахтовала танкеры класса Aframax у компании RusExport и доставляет сырье на нефтеперерабатывающий завод мощностью 660 тыс. баррелей в сутки. Предприятие ориентировано на внутренний рынок.

По оценкам чиновников в Индии, это может частично компенсировать резкое сокращение импорта российской нефти, которое, по их словам, в декабре могло сократиться более чем в два раза.

Ранее стало известно, что КНР и Индия не пустили в свои порты 20 танкеров с российской нефтью.

Теги: Индия, Россия, нефть


Ранее 24.12.2025 02:22 Мск КНР и Индия не пустили в свои порты 20 танкеров с российской нефтью
Ранее 23.12.2025 03:02 Мск Цена российской нефти упала до $34 за баррель
Ранее 19.12.2025 05:09 Мск Россия увеличила скидки на нефть для Китая до рекордных значений
Ранее 08.12.2025 03:04 Мск РФ увеличила скидки на нефть для Китая до рекорда с начала СВО
Ранее 25.11.2025 13:42 Мск Сечин заявил о готовности России стать ресурсной базой для "промышленной супердержавы" - Китая

