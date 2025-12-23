Цена российской нефти упала до $34 за баррель

Цена российской нефти Urals, основного экспортного сорта страны, упала до уровня около 34 долларов за баррель.

По данным Argus Media, 19 декабря стоимость поставок через Балтику составила 34,82 доллара, а через черноморские порты — 33,17 доллара. Это снижение происходит на фоне американских санкций, сообщает Bloomberg.

Для сравнения, мировой эталон Brent торгуется примерно на уровне 61 доллар, и за год он потерял в цене значительно меньше, чем российская нефть.

Напомним, Urals достигла минимумов из-за отказа НПЗ Индии. Чтобы сбыть невостребованные партии, нефтяные компании резко нарастили скидки для покупателей в Китае.