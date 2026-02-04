Пилота "Уральских авиалиний", посадившего самолет в пшеничном поле, позвали работать в Азию

Пилоту Сергею Белову, посадившему пассажирский самолет "Уральских авиалиний" в пшеничном поле под Новосибирском, предложили работу в Юго-Восточной Азии.

Как сообщает Telegram-канал Mash, история пилота, его умение действовать в стрессовых ситуациях вдохновили иностранную авиакомпанию, которая предложила Белову пилотировать пассажирский Airbus.

Сам же Белов пока сомневается, надеясь, что ситуация в России уляжется. Напомним, что сейчас над ним "висит" иск о компенсации в 119 млн рублей и запрет на полеты на территории РФ. Если же летать дома ему так и не разрешат, то он, как сообщает канал, примет предложение, поскольку нужно содержать мать-инвалида, которую он также планирует перевезти за границу.

Ранее мы писали, что после восхваления пилотов на всю Россию, в "Уральских авиалиниях" им якобы предложили написать заявление по собственному. Об этом рассказала супруга второго пилота - Эдуарда Семенова. Белов сразу же покинул свою должность, однако Семенов решил бороться за свое место. Тогда, по словам Анны, компания "написала для него огромную программу переподготовки", а потом уволила по п.8 ч.1 ст. 77 ТК РФ. В самих "Уральских авиалиниях" ранее отрицали информацию о том, что попросили пилотов уволиться.

Напомним, 12 сентября 2023 года самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле под Новосибирском из-за ошибки пилотов.

Росавиация пришла к выводу, что пилоты при попытке посадки в Омске не смогли определить фактическое положение шасси и створок после отказа "зеленой" гидросистемы, не сумели рассчитать количество топлива и необоснованно решили уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Отсутствовал и контроль за расходом топлива при уходе на запасной аэродром, что проходило при выпущенных шасси, в результате чего лайнер пришлось сажать прямо в поле, не долетев до Новосибирска.

В начале сентября 2025 года транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Сергея Белова. Пилоту вменили нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по статье 263 УК РФ.