ВС РФ отложил рассмотрение жалобы бывшего чиновника из ХМАО, осуждённого за убийство окружного прокурора

Коллегия по уголовным делам в кассационном порядке рассмотрела уголовное дело бывшего чиновника Минфина Югры Юрия Чекина, осуждённого на пожизненное за организацию убийства прокурора автономии.

В заседании не смог поучаствовать адвокат Чекина, который до 20-ых чисел марта будет за границей. С адвокатом по назначению Чекин не согласился. Суд принял решение отложить заседание. Новая дата не названа.

По данным следствия, Чекин, будучи главным контролером-ревизором контрольно-ревизионного управления окружного минфина, в 1993 г. вывел из бюджета одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли 15 млн руб. Когда тогдашний прокурор округа Юрий Бедерин попытался привлечь Чекина к ответственности, тот заказал убийство оппонента. Прокурор был убит в подъезде своего дома тремя выстрелами из самодельного огнестрельного нарезного пистолета. Кроме того, в 1996 г. Чекин якобы выступил в роли заказчика убийства одного из своих знакомых по фамилии Руппель, а в 1998 г. организовал убийство жителя Ханты-Мансийска Израилова.

Сам Чекин в 2000 г. был объявлен в международный розыск и 26 октября 2021 г. задержан. 3 июля 2024 г. получил пожизненное. В марте 2025 г. приговор оставлен в силе.