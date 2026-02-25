25 Февраля 2026
Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Москва
Фото: mvd.ru

ВС РФ рассмотрит жалобу бывшего чиновника из ХМАО, осуждённого за убийство окружного прокурора

Бывший чиновник Минфина Югры Юрий Чекин, осуждённый на пожизненное за организацию убийства прокурора автономии, обжаловал вердикт.

Коллегия по уголовным делам рассмотрит кассационную жалобу Чекина, сообщает пресс-служба инстанции. В карточке дела говорится, что рассмотрение состоится в 10.00 26 февраля.

По данным следствия, Чекин, будучи главным контролером-ревизором контрольно-ревизионного управления окружного минфина, в 1993 г. вывел из бюджета одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли 15 млн руб. Когда тогдашний прокурор округа Юрий Бедерин попытался привлечь Чекина к ответственности, тот заказал убийство оппонента. Прокурор был убит в подъезде своего дома тремя выстрелами из самодельного огнестрельного нарезного пистолета. Кроме того, в 1996 г. Чекин якобы выступил в роли заказчика убийства одного из своих знакомых по фамилии Руппель, а в 1998 г. организовал убийство жителя Ханты-Мансийска Израилова.

Сам Чекин в 2000 г. был объявлен в международный розыск и 26 октября 2021 г. задержан. 3 июля 2024 г. получил пожизненное. В марте 2025 г. приговор оставлен в силе.

Теги: Юрий Чекин, прокурор, ВС РФ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

