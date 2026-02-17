Варданян получил 20 лет

В Баку суд огласил приговор бывшему госминистру Нагорного Карабаха Рубену Варданяну.

Он получил 20 лет лишения свободы, сообщает Azertag.

О задержании Рубена Варданяна стало известно 27 сентября 2022 г. Служба безопасности Азербайджана считает, что Варданян, будучи гражданином Армении, "в сентябре 2022 г. незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска с целью совершения террористических и диверсионных актов, и проник на территорию временного проживания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе".