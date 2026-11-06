08 Ноября 2026
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Сообщника уральской опекунши-убийцы перевели в колонию-поселение

Племянника опекунши из Екатеринбурга Вероники Наумовой, осужденной за убийство маленького Далера, перевели в колонию-поселение. Такое решение вынес суд.

В июле 2025 года Свердловский областной суд назначил Даниилу Егольникову 5 лет колонии общего режима. Как было установлено, Егольников был вовлечен в преступления против опекаемого его тетей Далера и был ее сообщником. Молодой человек истязал ребенка и незаконно лишал его свободы. В дальнейшем мальчик был убит Наумовой.

Даниил Егольников и Вероника Наумова в суде(2025)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, недавно Даниил Егольников подал ходатайство о переводе его в колонию-поселение для дальнейшего отбытия наказания. Представитель исправительного учреждения и прокурор, учитывая поведение осужденного, поддержали ходатайство.

Изучив все материалы и заслушав участников процесса, Верхотурский районный суд вынес решение о переводе Егольникова. Оставшийся по приговору срок он проведет в колонии-поселении.

Даниил Егольников в суде(2025)|Фото: Накануне.RU

Что касается Вероники Наумовой, по совокупности всех преступлений (а их было более 60) ей назначили 24 года колонии общего режима. По некоторым эпизодам ее освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Также с уральской опекунши был взыскан 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу отца убитого мальчика. Наумова пыталась обжаловать свой приговор, но не смогла этого сделать.

Теги: Егольников, Наумова, колония-поселение, суд


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