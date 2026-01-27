Экс-глава департамента туризма Свердловской области заняла пост в Татарстане

Бывшая глава департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова решила продолжить свою карьеру в Татарстане.

Согласно открытым данным системы СПАРК, Туканова заняла пост директора муниципального автономного учреждения "Купеческий городок" в республике. Организация расположена в Елабуге и занимается развитием туризма.

Напомним, в июле 2025 года Эльмиру Туканову, на тот момент занимавшую должность главы свердловского департамента туризма, лишили места председателя Наблюдательного совета АНО "Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами". А в октябре она ушла в отставку по собственному желанию.

В декабре стало известно, что Туканова проходит потерпевшей и свидетелем по делу экс-супруги бывшего вице-губернатора Свердловской области Ирины Чемезовой, обвиняемой в мошенничестве. Последняя сейчас находится под домашним арестом.