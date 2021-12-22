22 Декабря 2021
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Политика Свердловская область
туканова эльмира наилевна руководитель гбу свердловской области центр развития свердловской области (2015) | Фото: Накануне.ru

Новый департамент в свердловском правительстве возглавила Эльмира Туканова

Недавно созданный департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области возглавила Эльмира Туканова. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
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Напомним, новая структура в составе областного правительства начнет работать с 1 января 2022 года. Планируется, что она будет привлекать федеральное финансирование на реализацию инфраструктурных проектов, а также разрабатывать меры по поддержке предпринимательских инициатив в сфере туризма.

В числе других задач Туканова назвала создание сети объектов на водных и речных маршрутах, строительство и благоустройство велосипедных и пешеходных маршрутов. Это же касается объектов придорожного сервиса для автотуризма и экскурсионных автобусных программ, включающие визит-центры с кафе, магазинами, пунктами проката и туалетами.

Чиновница добавила, что большое внимание будет уделено развитию межрегиональных маршрутов. По ее словам, департамент будет курировать вопросы подготовки кадров для отрасли, классификации коллективных средств размещения, аттестации экскурсоводов, паспортизации маршрутов, создания новых турпродуктов и экспорта туристических услуг.

Напомним, что в прошлом Эльмира Туканова была директором Центра развития туризма Свердловской области. В феврале этого года она ушла в отставку и хотела продолжить карьеру в Башкирии.

Теги: Туканова, департамент, глава, туризм



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