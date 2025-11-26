Паслер: департамент туризма ликвидировать не будут

В Свердловской области не станут ликвидировать департамент туризма. Об этом во время пресс-конференции заявил глава региона Денис Паслер.

"Ликвидировать департамент туризма не планируем. Он останется самостоятельной единицей. Все те конфликты, которые длились два года, надеюсь, со стороны руководства будут завершены и будет выстроена новая модель работы", - заявил губернатор.

Он добавил, что туризм для Среднего Урала является важной сферой, в сам субъект большой, красивый и ему есть что показать.