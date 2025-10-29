Глава департамента по развитию туризма Свердловской области ушла в отставку

Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова покидает свой пост.

Информацию о скорой отставке Тукановой Накануне.RU подтвердили в областном департаменте информационной политики. Ее последним рабочим днем станет 31 октября. Уточняется, что чиновница уходит с поста по собственному желанию.

Напомним, в начале 2021 года Эльмира Туканова, возглавлявшая Центр развития туризма Свердловской области, ушла в отставку и перебралась в Башкирию. Когда в конце того же года в свердловском правительстве был создан "туристический" департамент, Туканова вернулась и возглавила его.

Летом нынешнего года в департамент по развитию туризма Свердловской области пришли силовики. А вскоре после этого Туканову лишили места в Наблюдательном совете по управлению туркластерами.

Сообщалось, что с департаментом туризма может быть связано дело Ирины Чемезовой – экс-супруги бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.